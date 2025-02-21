Erzurum’da jandarma ekipleri bitkin halde buldukları atmacaya sahip çıktı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli tarafından Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi’nde arazi üzerinde bitkin vaziyette atmaca bulundu.Atmaca, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığınca koruma altına alındı. Tedavisinin yapılması ve doğaya tekrar kazandırılması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.