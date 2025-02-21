Bitlis’in Tatvan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, tipi ve fırtınaya yakalanan kargalar ise çareyi çatı saçakları ve ağaçlara sığınmakta buldu.Tatvan ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle tamamen beyaza bürünün ilçe merkezindeki kar kalınlığı ise 30 santimetreyi geçti. Aralıksız devam eden kar yağışı ve şiddetli tipi, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Kar yağışından insanların yanı sıra doğadaki canlılar da etkilendi. Özellikle yüzlerce karga, tipi ve dondurucu soğuktan korunmak için evlerin çatılarına ve ağaçların dallarına sığınarak adeta doğanın sert yüzüne karşı direnmeye çalıştı. Kar taneleriyle kaplanan ağaç dallarında ve çatı köşelerinde hareketsiz kalan kargalar, zaman zaman kanat çırparak kendilerini temizlemeye çalışırken, soğuktan korunmak için birbirlerine sokuldukları gözlendi. Tipi nedeniyle uçmakta zorlanan bazı kargalar ise rüzgâra karşı güçlükle havalanarak daha korunaklı alanlara yöneldi.Kar kalınlığının her geçen saat arttığı ilçede, ekipler yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yoğun kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.