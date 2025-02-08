Erzurum İl Jandarma komutanlığı ekiplerince son bir yıl içerisinde 33 bin 643 araç kontrol edildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerinde 33 bin 643 aracın kontrol edildiği bildirildi.Yapılan kontroller neticesinde; 3 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 24 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 236 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 77 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 160 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulanırken 140 araç trafikten men edildi, 3 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edileceği belirtildi.