Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, istişare kültürünü güçlendirmek ve kurumlar arası iş birliğini geliştirmek amacıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.Ziyaretler kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfında temaslarda bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.TBMM’de Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat’ı ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum’un bilim ve eğitim alanındaki gelişimi için yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alandaki projelerini aktaran Hacımüftüoğlu, üniversitenin gelecekte hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar üzerine de bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.Ziyaretlerine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile devam eden Rektör Hacımüftüoğlu, burada Genel Müdür Bilal Topçu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından TURKTIPSAN’ı da ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hacımüftüoğlu, savunma sanayii ve sağlık teknolojileri alanında gerçekleştirilen projeleri hakkında bilgi alarak üniversitenin bu alanlardaki katkılarını artırmaya yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.Ziyaretlere ilişkin görüşlerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel ve akademik gücünü artırmak için kamu kurumları ve stratejik kuruluşlarla iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Üniversitenin, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunacak projeler ürettiğini ifade eden Hacımüftüoğlu: "Üniversite olarak hem eğitim hem de araştırma-geliştirme faaliyetlerinde güçlü bir ekosistem oluşturma hedefindeyiz. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini artırarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.