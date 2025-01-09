Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İstiklâl Marşını Güzel Okuma Yarışması finali yapıldı.Öğrencilerin İstiklâl Marşı’nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın tarihsel önemini kavramaları, geçmiş ile gelecek arasında millî, manevi ve tarihi bir köprü kurabilmeleri, vatan, millet, bayrak sevgisi ve bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmeleri ve millî bilinç duygularının güçlendirilmesi amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen "İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması" İl Finali büyük bir coşkuya sahne oldu.Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması il finaline İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Millî Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Narman İlçe Millî Eğitim Müdürü Engin Tan, Şenkaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Kadir Vural, idareci, öğretmen, öğrenci ve aileler katılım sağladı.Öğrencilerin göstermiş oldukları üst düzey performanslar izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken yarışma büyük bir çekişmeye sahne oldu.Yarışmada seçici kurulun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda;İlkokul kategorisinde; birinciliği, Amine Erva Selam (Tortum Atatürk İlkokulu), ikinciliği Meryem Bayır (Hınıs Yelpiz Erzurum Merkez Öğretmenevi İlkokulu) ve üçüncülüğü Mehmet Eymen Yıldırım (Şenkaya Akşar İlkokulu) elde etti.Ortaokul kategorisinde; birincilği Veysel Güzelyurd (Aziziye Taşpınar Necmi Çakıcı ve Muhlis Koçal Ortaokulu), ikinciliği Ayşe Duru Doğanay (Narman Şehit Astsubay Çavuş Soner Özübek YBO) ve üçüncülüğü Zeynep Karaca (Köprüköy Atatürk YBO) kazandı.Finali yarışmasında birinci olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Türkiye Finalinde Erzurum’u temsil edecekler.Yarışmaya katılan öğrenci ve danışman öğretmenlerin hediye ve plaketleri, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından takdim edildi.İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yarışmanın kapanış konuşmasında: "İstiklâl Marşımız, yazıldığı dönemin zor günlerini anlatmanın ötesinde, Milli Mücadele ruhunu, vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu mısralarla dile getirmiş, kahramanlığımızın ve maneviyatımızın tezahürü olmuştur. Tarihte hiçbir zaman esarete düşmemiş bir milleti esaret altına alma girişimlerine karşı millî vicdanların direnişini, vatan sevgisinin dirilişini ve yüreklerin bütün zorluklara rağmen dik duruşunu simgeleştirmiştir. Hakkı tutup kaldırmayı ve haksızlık karşısında dimdik durmayı hayatı boyunca haykırmış münevver ve mütefekkir şairimiz, Mehmet Akif Ersoy: "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın," diyerek, verilen mücadeleyi en veciz şekilde ifade etmiştir. Bugün bize düşen en büyük görev, ecdadımızın emaneti olan vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek olan gençlerimizi İstiklâl Marşımızın sahip olduğu ruh ve şuurda yetiştirmektir. Öğrencilerimizi yetiştirilmesinde emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ediyorum" dedi.