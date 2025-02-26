İspir Müdafaasının 107. yıldönümü, geniş katılımla ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarihî zaferin anısına düzenlenen etkinliklerde, geçmişin kahramanları anılırken, geleceğe dair güçlü mesajlar verildi.Türk Dünyası’na damga vuracak: İspir’den üç dev proje!Etkinliklerde söz alan Türk Devletleri Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık, İspir’in üç büyük projesiyle Türk Dünyası’na damga vuracağını belirtti.Çığlık, Palandöken İş Dünyası Forumu’nun, Davos’a alternatif bir güç birliği oluşturacağını ve Türkiye ile bölgenin kalkınmasında çığır açacağını söyledi. Çığlık, "İspir, yalnızca geçmişiyle değil, geleceğiyle de gururumuzdur. Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum kapsamında, İspir’in üç kıymetli projesi bizi heyecanlandırıyor. Palandöken İş Dünyası Forumu ile ekonomik kalkınmada yeni bir kenetlenme sağlayacağız." dedi.Şehitlere vefa, geleceğe umutKutlamalar, Ortaköy Mahallesi’nde metfun bulunan İspir Müdafaası’nın önderi Müftü Mustafa Başkapan’ın kabri başında başladı. Burada 48 metrekarelik Türk bayrağı açıldı ve dualar edildi. Ardından Yedigöze Mahallesi’nde kahraman İnayetin Osman’ın kabri ziyaret edildi. Aynı akşam Olukbaşı Camii’nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.Program kapsamında Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hava şartları nedeniyle program, Belediye Konferans Salonu’nda devam etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi ve Bar ekibinin gösterileriyle coşku doruğa ulaştı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve İstiklal Savaşı kahramanlarını canlandıran gösteriler izleyenleri duygulandırdı.Birlik ve kardeşlik mesajıPrograma Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İlçe Garnizon Komutan Vekili Osman Karaca, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İl Koordinatörü Muharrem Çığlık, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.