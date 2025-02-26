Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi koordinesinde düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında Yazar Dilek Cesur, "Rota Yeniden Oluşturuluyor" adlı söyleşi düzenledi.Kültür ve sanat alanında düzenli olarak yaptığı organizasyonlarla alanında uzman isimleri Hakkârililerle buluşturan Hakkâri Valiliği ve Hakkâri Belediyesi, bu ay da Eğitimci-Yazar Dilek Cesur’u ağırladı. Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu ve il protokolünün katılımlarıyla Hakkâri Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen "Rota Yeniden Oluşturuluyor" başlıklı söyleşi, Eğitimci-Yazar Dilek Cesur’un etkileyici anlatımı ve samimi üslubuyla büyük ilgi gördü."Rota Yeniden Oluşturuluyor" adlı söyleşi ile Hakkârili sevenleriyle bir araya gelen Cesur, Hakkari’ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, bu güzel programda kendisini Hakkârililerle buluşturduğu için Hakkâri Valiliği ve Hakkâri Belediyesine teşekkür etti.Eğitimci-Yazar Dilek Cesur, söyleşide; hayatta karşılaşılabilecek sorunlar ve aksaklıklar karşısında yeni çözüm yolları ve hedefler belirlenebileceğine vurgu yaparak; çocuk gelişimi, aile ilişkileri ve mutlu aile kavramları gibi konularda önemli bilgiler verdi.Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Cesur, mutlu bir ailenin ipuçlarından ebeveyn davranışlarının çocuklar üzerindeki etkilerine kadar geniş bir perspektifte değerlendirme yaptı.Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören söyleşinin sonunda Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu tarafından Yazar Dilek Cesur’a gününün anısına hediye takdiminde bulundu.Programın ardından vatandaşlar, Yazar Dilek Cesur ile sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.