Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve arabalar kara gömülürken, gece eksi 20 dereceyi bulan hava sıcaklığından dolayı da saçaklardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı.Bitlis’te kar kalınlığı merkezde 60 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 buçuk metreye ulaşırken, meteoroloji yetkilileri de bu sene yağan kar miktarının toplamda 2 metre 80 santimetreyi bulduğunu belirtti.Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler ve arabalar kara gömüldü. Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te 3 gün süren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken tek katlı evlerde yaşayan vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşıyor.Kar yağışının durmasının ardından kentte dondurucu soğuklar etkili olurken saçaklardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğünü bildirdi.