Elazığ’da da Yol- İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanlığına üye işçiler bu sabah Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık 4 aydır süren toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde açıklanan zam teklifini yetersiz bulan Türk-İş, kararı kabul edemeyeceklerini belirterek tüm Türkiye’de eylem kararı aldı. Bu kapsamda Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünde çalışan işçilerde bugün işyeri önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Türk - İş Elazığ İl Başkanı ve Yol - İş 1 No’lu Şube Başkanı Bayram Bahçeci ile beraberindeki işçiler, sabah saatlerinde evlerinden Karayolları Bölge Müdürlüğü binasına yürüyerek gelerek, tepkilerini duyurmaya çalıştılar.

“İŞÇİNİN SABRINI SINADINIZ”

Başkan Bahçeci burada yaptığı açıklamada, 2025-2026 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşme sürecinde, hükümet tarafından sunulan teklifine karşı tepkilerini hep birlikte dile getirmek için toplandıklarını belirterek; “Bugün burada kamuda çalışan işçiler olarak, 2025-2026 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşme sürecimizde, hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı, tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada, iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır: Kamu Toplu iş Sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz, işçinin sabrını sınadınız.” dedi.

“LÜTUFMUŞ GİBİ BİR TEKLİF SUNDUNUZ”

Geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirten Başkan Bahçeci; “Dört ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık: "Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor" dedik, görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor, lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz, bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır! Bu nedenle, verdiğiniz rakamları burada, dile bile getirmeyeceğiz... Ne siz o teklifi vermiş olun, nede biz duymuş olalım!” dedi.

“ARTIK YETER, SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Hükümetin en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan işçinin hakkını kabul edilebilir bir rakamı vermesini istediklerini belirten Başkan Bahçeci konuşmasının son kısmında ise şu ifadelere yer verdi;

“Bizi yönetenlerde sosyal devletin gerektirdiği görevini yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan, işçinin emekçinin hakkını vermeli adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır. Bu böyle gitmez! Siz duymazdan gelirseniz, biz duyurmayı biliriz! Masa susarsa, meydanlar konuşur! Bu işin sonu greve kadar gider! Artık yeter! Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız, iş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız! Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz! Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın emekçinin onurlu direnişi! Yaşasın TÜRK-İŞ”

