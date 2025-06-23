12 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile birlikte, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde yeniden bir düzenlemeye gidilmiş ve hizmet sunum alanlarına göre artırımlı ödeme katsayıları belirlenmiştir. Ancak ne yazık ki bu düzenlemede AMATEM birimlerinde görev yapan sağlık çalışanları ciddi bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır.

Yeni yönetmelikte, kapalı psikiyatri servislerinde görev yapan personelin artırımlı ödeme katsayısı 0.60 olarak belirlenmişken, AMATEM servislerinde aynı riskli ve zor şartlar altında çalışan personelin katsayısı yalnızca 0.20 olarak belirlenmiştir. Oysa ki geçmiş yönetmeliklerde bu iki birimin katsayıları eşitlenmişti. Dahası, Elazığ AMATEM birimimizde, kapalı psikiyatri servislerine benzer şekilde, madde bağımlılığı tedavisinin yanı sıra psikiyatrik ek tanısı olan hastalar da yatırılmakta, mahkeme kararıyla zorunlu yatışları gerçekleştirilen hastalar, kapalı servis standartlarında tedavi edilmektedir. Bu durum, fiilen kapalı servis statüsünde hizmet verildiğinin en açık göstergesidir.

Genç Sağlık-Sen olarak diyoruz ki:Aynı işi yapan, aynı riskleri taşıyan sağlık emekçileri arasında ayrım yapılması; emeğe, adalete ve insan onuruna aykırıdır.

Bu sebeple, Elazığ AMATEM birimimiz başta olmak üzere tüm AMATEM servislerinin artırımlı ödeme katsayılarının, kapalı psikiyatri servislerinde olduğu gibi 0.60’a yükseltilmesini talep ediyor, bu haklı talebimizi Sağlık Bakanlığı nezdinde resmi dilekçeyle iletmiş bulunuyoruz.

Sayın Bakanımız başta olmak üzere, yetkili tüm kurumları; bu eşitsizliğe son vermeye, sağlık çalışanlarının sesi olmaya davet ediyoruz. Sağlık emekçisinin alın teri, hizmet verdiği birimin adıyla değil, gösterdiği özveriyle değerlendirilmelidir.

Genç Sağlık-Sen olarak; her koşulda üyelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya, adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Dedi.