Elazığ’da bir iş yerinde çıkan yangında bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.Olay, Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın iş yerinin içerisinde bulunan otomobile sıçradı. Yangında iş yeri ile birlikte otomobil alev alev yandı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.