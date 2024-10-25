Bingöl’ün Genç ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi 206. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın girişinde yangın çıktı. Dumanların görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 1 kişi dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.