Van’ın Özalp ilçesi İran sınırında sıfır noktasında bulunan Yukarı Tulgalı Mahallesinde gece bayram temizliği yapıldı.Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Tulgalı Mahallesinde hem bahar, hem de bayram temizliği yapıldı. Mahalle muhtarı Dündar Taylan yapmış olduğu girişimler sonucundan belediyeden talep ettiği sulama tankerleri ve mahalle gençlerinin çabası ile gece bahar ve bayram temizliği yapıldı. Mahalle camisi, okul bahçesi, taziye evi ve muhtarlık önü ile sokaklar tazyikli su ile yıkandı. Baharın gelmesiyle eriyen karların oluşturduğu çamurları sulama tankeri ile temizlediklerini ifade eden mahalle muhtarı Dündar Taylan, "Hem baharın gelişi hem de bayram temizliğini bir arada yaptık. Mahalle gençleri ile birlikte cami, bahçesi okul bahçesi, taziye evi önü ve sokakları tazyikli su ile yıkayarak bayrama hazır ettik" dedi.