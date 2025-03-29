MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezi, belde ve köylerimizde bulunan şehit mezarlarında bayram öncesi temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.Bulanık Kaymakamlığı tarafından organize edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri şehitlerin mezarları tek tek temizlenirken, yıpranan Türk bayraklarının değişimi yapıldı. Vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin kabirlerinin bakımlarını özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu; "Ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen kendilerini şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.