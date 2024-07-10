Van’da İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezleri (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen sergide, kadınların yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı ürünler ve çeşitli süs eşyaları sergilendi. Serginin açılışına İş-Kur İl Müdürü Selma Biçek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Elif Yörük, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi Sorumlusu Esma Uludağ, merkezin yıl boyunca 5 bine yakın kursiyere hizmet verdiğini ifade ederek, “Burada bine yakın kursiyere ait ürünler sergileniyor. Bunları daha sonrasında kendilerine ekonomik katkı olsun diye satışını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kursiyerlerimiz hem eğitim almış oluyorlar hem de bu şekilde ürün üretimini öğrenip kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi.Kadınların Aile Destek Merkezlerine yoğun katılım sağladığını vurgulayan Uludağ, “Aile Destek Merkezleri onlar için kafalarını rahatlatmaları için, hayatlarını idame etmeleri için, aileleri ve çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurmaları için kullandıkları bir merkezdir. 7 yıl önce biz başladığımızda farklı bir bakış açısı vardı ama gün geçtikçe merkezlerimize kadın sayımız genç kızlarımızın sayısı ve çocuklarımızın sayısı gittikçe artmaya başladı. Bunlar da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.Serginin iki gün boyunca açık kalacağını da sözlerine ekleyen Uludağ, sergiye olan katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Kurdele kesiminin ardından program, katılımcıların sergiyi gezmesi ve ürünler hakkında bilgi almaları ile sona erdi.