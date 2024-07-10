Iğdır’da elektrik trafosunun kısa devre yapması sonucu yayılan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.Iğdır Emek Mahallesi Çimenler Mevkii’nde bulunan su pompalama tesisi yanındaki trafoda kısa devre meydana gelmesi sonucunda trafoda kıvılcımlar çıktı. Çıkan kıvılcımlar bir anda etrafa yayıldı. Yangın, olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan yerdeki ekili buğday ve arpa tarlaların biçilmesi muhtemel faciayı önledi.