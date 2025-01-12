İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Özdemir, Türkiye’de iş kazalarının en fazla inşaat sektöründe yaşandığını belirterek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kalifiye olmayan iş gücünün kazaları artırdığına dikkat çekti.İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Özdemir, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki önemli açıklamalarda bulunarak, Türkiye’deki iş kazaları ve sektörlerin güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Özdemir, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm iş yerlerinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, özellikle inşaat sektöründeki kazaların kaygı verici boyutlara ulaştığını söyledi.Türkiye’de iş kazalarının en fazla inşaat sektöründe meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Engin Özdemir, bu sektörün, tarım sektörüyle birlikte en riskli alanlardan biri olduğunu vurguladı. Özdemir, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremler sonrasında inşaat sektöründe görülen kazaların artmasında niteliksiz iş gücünün etkili olduğunu belirtti. Kalifiye olmayan işçilerin sektörde yer almasının, iş kazalarının risklerini arttırdığına dikkat çeken Özdemir, bu konuda önemli adımlar atılması gerektiğini ifade etti.İş güvenliği kültürünün ve bilinçli çalışanların iş kazalarını en aza indirebileceği üzerine açıklamalarına devam eden Özdemir, Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği yasalarının kapsamlı ve etkili olduğunu, ancak uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi gerektiğine değindi. Özdemir, iş güvenliği uzmanlarının işverenler tarafından seçilmesi yerine, bağımsız bir havuz sistemi oluşturulmasının önemli olduğunu ve bu sistemin yapı denetim sistemi gibi işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi.Teknolojik gelişmelerin iş güvenliği üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu da belirten Doç. Dr. Engin Özdemir, teknoloji sayesinde iş gücüne duyulan ihtiyacın azaldığını ve buna bağlı olarak kazaların ve meslek hastalıklarının da azaldığını söyledi. Ancak, teknolojinin getirdiği bu avantajların iş gücü istihdamında yeni sorunlara yol açabileceğine de dikkat çeken Özdemir, gelişen dijital ve otomatik sistemlerin iş güvenliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.Özdemir, iş güvenliği ile ilgili olarak, deprem gibi afetlerde de alınması gereken önlemler konusunda görüşlerini paylaştı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya’da 9 binanın aynı anda ve kontrollü bir şekilde yıkıldığını belirten Özdemir, bu süreçte tüm güvenlik önlemlerinin titizlikle alındığını ifade etti. Özdemir, "Binaları kontrolsüz bir şekilde yıkmadık. Canların zarar görmemesi için gereken tüm önlemleri aldık. Yıkım zamanı özenle seçildi ve trafik düzenlemeleri yapıldı" diyerek, sürecin iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde yürütüldüğünü aktardı.Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemine de vurgu yapan Özdemir, bu bilincin yalnızca iş yerlerinde değil, tüm toplumda yerleşmesi gerektiğini belirtti. Özdemir, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün, ilk yardım gibi hayat kurtarıcı bir eğitim olduğunu ifade ederek, bu bilincin ailelerden başlayarak geniş bir şekilde toplumda benimsenmesi gerektiğini söyledi.Son olarak, iş sağlığı ve güvenliğinin amacının, çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünü korumak olduğuna değinen Özdemir, bu alanın mühendislik, hukuk ve tıp gibi pek çok disiplini bir araya getiren çok boyutlu bir alan olduğunu belirtti. Çalışanları iş yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı korumanın iş sağlığı ve güvenliği alanının temel amacı olduğunu vurgulayan Özdemir, bu alandaki en büyük hedefin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek olduğunu söyledi.