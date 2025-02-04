Iğdır İl Özel İdaresi, yüksek rakımlı köylerde kar yağışı sonrası etkili olan tipi ve yoğun don nedeniyle buzla kaplanan yolları iş makineleri ile temizliyor.Iğdır’da geçen günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası tipi nedeniyle bazı yollar kapandı. Ayrıca bazı kesimlerde ise gündüzleri sıcak hava etkisiyle eriyen kar suları gece eksi derecelere düşen hava şartlarından dolayı yollarda buzlanmalara neden oldu. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri özellikle Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Civanlı köyü ve bu köylere bağlı diğer yollarda oluşan bu tür olumsuzluklar için çalışma başlattı. Ekipler, buzlanma ve tipi nedeniyle oluşan zorlukları aşarak, yollarda temizlik ve açma çalışmaları başlattı. İş makineleri ile açılan yollarda yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmaların devam edeceği öğrenildi.