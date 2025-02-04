Elazığ’da yürütülecek altyapı çalışmalarının düzenli ve koordineli bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde altyapı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.Elazığ Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıya, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu başkanlık etti. Toplantıda, Elazığ Belediyesi Fen İşleri ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra, çeşitli kurumların temsilcileri de yer aldı.2025 yılının ilk Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısında, yıl boyunca sürdürülecek altyapı projeleri ve çalışmalarının aksamadan ilerleyebilmesi için yapılması gerekenler ele alındı. Çalışmaların planlı bir şekilde yürütülmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında da değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, kent genelindeki altyapı projelerinin daha verimli şekilde sürdürülebilmesi için bir Altyapı Koordinasyon Yönetmeliği oluşturulması kararlaştırıldı.