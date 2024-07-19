Iğdır’da kısa süre önce boşaltılan eski belediye binası önünde bulunan şüpheli iki çanta alınan güvenlik önlemlerinin ardından fünyeyle patlatıldı. Çantalardan kıyafet çıktı.Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan eski belediye binasının önünde bir şahsın iki çantayı bırakarak iki eline telefon alarak bağırması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce şahsı gözaltına aldı daha sonra caddeyi trafiğe kapattı. Yabancı uyruklu ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra bomba imha ekibi şüpheli iki çantayı kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinde kıyafetlerin olduğu öğrenildi. Meraklı gözler ile olayı seyreden vatandaşlar ise patlatma anlarını cep telefonları ile kaydettiler.