Iğdır’ın Aralık ilçesinde Kaymakam Muhammet Fatih Aydın başkanlığında, sınır güvenliği arttırılması konusunda yapılması planlanan mutat toplantı gerçekleştirildi.Iğdır’ın Aralık İlçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın ile İran İslam Cumhuriyeti Boralan Hudut Komiser Muavinliği Başkanlığında 14 Mart 1937 tarihli Tahran Anlaşmasının 5. Maddesi gereğince sınır güvenliği arttırılması konusunda yapılması planlanan mutat toplantı gerçekleştirildi. Toplantı gündeminin ardından değerlendirmelerde bulunuldu.