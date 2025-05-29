Iğdır’da kaynı tarafından öldürülen Hatun Çakmakçı’nın önceden çekilmiş görüntüleri herkesi duygulandırdı.Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan 73 yaşındaki M.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı (52) ve Hatun Çakmakçı’yı (60) evlerinde silahla vurdu. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafınca Elmas ve Hatun Çakmakçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz çalışma sonucu kaçan zanlı M.Ç.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Hayatını kaybeden Hatun Çakmakçı’nın yaklaşık 4 ay önce Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladığı ve bu süreçte, "Çok heyecanlıyım, bu benim hayalimdi" dediği görüntüler ortaya çıktı. Hatun Çakmakçı’nın bu sözleri herkesi duygulandırdı.