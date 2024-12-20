Iğdır’da metruk binaların yıkımı devam ediyor

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Pirsultan Abdal Mahallesi’nde bulunan Akbulut Sokak’taki metruk binaların yıkım işlemleri tamamlandı. 18. Madde İmar Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, şehirdeki kentsel dönüşüm süreçlerinin bir parçası olarak büyük önem taşıyor. Metruk binaların yıkımı, hem güvenlik hem de çevre düzenlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yıkım sonrası, bölgenin daha yaşanabilir ve düzenli bir hale gelmesi bekleniyor. Belediye yetkilileri, bu tür projelerin Iğdır’ın gelişimi için devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenliği ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini ifade ettiler.