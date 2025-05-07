Iğdır’ın Bendemurat köyü gölet çevresinde ağaçlandırma ve doğal yaşam alanı oluşturmak için ön inceleme yapıldı.Iğdır Merkez İlçesi Bendemurat Köyü’nde bulunan göletin çevresinde, köy halkının talebi doğrultusunda ağaçlandırma ve orman alanı oluşturulmasına yönelik önemli bir adım atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı Mera Şubesi teknik ekipleri ile Orman İşletme Müdürü ve teknik ekipleri, bölgede ortak bir ön inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın temel amacı, gölet çevresinde mera ıslahı yapmak, su ve rüzgar erozyonunu önlemek ve aynı zamanda doğal yaşam alanı oluşturmak olarak belirlendi. Teknik ekipler, alanda yaptıkları gözlemler ve analizler doğrultusunda, bölgenin ağaçlandırmaya ve orman alanı tesisine uygunluğunu değerlendirdi. Gerçekleştirilen bu ön inceleme, doğal dengeyi koruma, biyolojik çeşitliliği artırma ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama hedefleri doğrultusunda önemli bir aşama olarak öne çıkmaktadır. İnceleme sonuçlarına göre hazırlanacak rapor ve planlama doğrultusunda, uygun görülen alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir.