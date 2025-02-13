Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, şehir merkezinde akaryakıt kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak, akaryakıt kaçakçılığı yapan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ve suçluların adalete teslim edilmesi için gereken tüm tedbirleri alacağını belirtti.