Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı coşkuyla kutlandı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Vali Ercan Turan, il protokolü, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Atatürk Semt Sahası’nda düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra sporcuların gösterileri ile devam ederken, ödül töreni ve stantların gezilmesinin ardından sona erdi.