Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, 20 Mart Perşembe gününden itibaren Iğdır için zirai don uyarısında bulundu.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kars, Ağrı ve Iğdır il ve ilçe merkezleri için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bölgenin 20 Mart Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren bölge genelinde 10 ilâ 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde 25 Mart Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor. Yağışların bin 500 metre rakıma kadar genellikle yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmur, bin 500 metre rakımdan sonrası için karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don hadisesi meydana gelebileceği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önemli olduğu kaydedildi.