Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.50 sıralarında Çevre Yolu’nda meydana geldi. N.Ş yönetimindeki 06 BJY 502 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savrulurken, kazada maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.