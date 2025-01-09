Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır il sınırları içerisindeki Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dilucu Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.Ziyaret sırasında, Aralık İlçe Emniyet Müdürü ve Dilucu Kara Hudut Kapısı yetkilileri ile bir araya gelen Turgay, yapılan çalışmalar ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı. Özellikle sınır hattı boyunca gerçekleştirilen güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonel faaliyetler üzerinde duran Turgay, emniyet mensuplarının gösterdiği özveriyi takdir etti.