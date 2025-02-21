Iğdır’da gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapanan yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, Iğdır çıkışında, Doğubayazıt yönüne araç geçişine izin vermedi. Kar ve buzlanma nedeniyle yolun tehlikeli hale geldiğini belirten ekipler, sürücüleri güvenlik açısından geri çevirdi. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça yolculuk yapılmaması ve güncel hava durumu bilgileri takip edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.