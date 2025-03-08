İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Tüm valilerime talimat verdim. İl il bütün bakım evlerindeki hayvan sayılarını, kurulan bir komisyonla tespit edecek" dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin Huzuru Kars GüvenlikToplantısı’na katıldı. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen ve basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Ve dün memleketim Konya’dan hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz, ismi Rana maalesef kurtarılamadı. Talihsiz büyük bir acı, yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Tüm valilerime talimat verdim dün gece, bugün sabah da arkadaşlarımız bakanlıkta hep buna çalıştılar. Şunu yapmak istiyoruz. İl il bütün bakım evlerindeki hayvan sayılarını, kurulan bir komisyonla tespit edecek. Sürekli sayım yapılacak. Ama bunlar ayda bir, o komisyonun yapmış olduğu tespitler İçişleri Bakanınız olarak ben aziz milletimle bunları paylaşacağız" dedi.Bakan Yerlikaya, "Yapmak istediğim şu açık ve net kanun kanundur. Yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz şu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Ve biz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evleri, bunlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz, sokak hayvanlarının toplanmalarıyla ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Ama bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde, bir birimizi kandırmayalım. Açık konuşayım, kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, gerilemiş mi? bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakım evi yapımı ile ilgili bir gayret var mı? Onları her ay kamuoyuyla paylaşacağız. Ve sorumlu olan varsa yani bunun gereğini yapacağız" diye konuştu.Yerlikaya, "Konya’daki bu acı olayda olduğu gibi, Hakkari Yüksekova’da daha önce pek çok şehirde bu ihmal, üzücü olaylar olduğu zaman bakanınız olarak şunu yaptım. O günün sabahına müfettiş gönderdim. Tıp bu gün sabah Konya’ya mülkiye müfettişleri gönderdiğim gibi onlara şunu söylüyorum. Gidin bakın gerçekten sokak hayvanlarının kanuna uygun şekilde toplanması ve onların ıslah ve bakımlarıyla ilgili süreci yerine getiren bir duruş var mı, yok mu? Buna bakıyorum. Bunu görmediğim zaman soruşturma izni veriyorum. Adalete teslim ediyorum. Vatandaşlarımıza söz veriyorum. 30 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanları, 51 ilde, kırsal kesimde İl Özel İdaresi olması hasebiyle 51 valimiz ve özel idare olmak üzere ilçelerimizle beraber biz bu sorumluluğumuzu kanunun bizden istediği, milletimizin çıkardığı bu kanunun gereğini yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri katıldı.