Van’da yaşayan İran uyruklu metal heykel sanatçısı Ali Mutii’nin, hurdalıklardan topladığı malzemelerle kendisine benzeyen ‘çello çalan adam’ isimli eseri büyük beğeni aldı.İran’dan 2007’de ayrılarak Irak’a yerleşen Ali Mutii, 9 yıl Irak’ta kaldıktan sonra Türkiye’ye gelerek 7 yıldır da Van’da yaşamaya başladı. Kentteki Marangozlar Sitesinde demir atölyesi dükkanı açan 3 çocuk babası Mutii, hurdacılardan topladığı malzemeleri ise birer sanat eserine dönüştürüyor. Yaptığı sanat eserleriyle sosyal içerikli mesajlar veren Mutii, bu kez kendisine benzer bir heykel yaptı. Kendisine aynadan bakarak yaptığı ‘çello çalan adam’ heykeli büyük beğeni aldı.“Çok zahmetli bir sanatı icra ediyorum”İHA muhabirine konuşan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, yaklaşık 7 yıldır Van’da yaşadığını belirtti. Asıl mesleğinin heykeltıraşlık olduğunu ifade eden Mutii, “Hurdacıdan topladığım demir malzemesinden her türlü heykel yapıyorum. Genellikle araba ve motosiklet malzemesi kullanıyorum. Şu ana kadar Van’da 5 sergi açtım. Çok zahmetli bir sanatı icra ediyorum ancak bana fazla zor gelmiyor. Çünkü ben severek bu işi yapıyorum” dedi.“Kendime aynadan baktım”Kendisine benzeyen heykeli yaklaşık bir ayda tamamladığını dile getiren Mutii, “Heykeli yapmaya başladığımda ’kendine benzer bir şey yap’ dediler. Bu yüzden kendime benzerini yaptım. Yaparken kendime aynadan baktım. İyi kötü bana da benzedi” diye konuştu.