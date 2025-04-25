Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ’Her Şeye Rağmen, Mazeret Yok Çıkış Var Van’ semineri düzenlendi.Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ tarafından verilen seminere Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Deniz Aygen, kadın girişimciler ve çok sayıda kadın katıldı. Seminerde, iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailenin önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, ailede sevgi ve saygı gibi konularda önemli bilgiler verildi.Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminer yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve kadınlara gül takdiminin ardından sona erdi.