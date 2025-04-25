Tuzluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Buzağı, Oğlak ve Kuzu güzellik Yarışması düzenlendi.Programda konuşan Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, "Tarım ve hayvancılık, ilçemizin kalkınmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu tür organizasyonlar, üreticilerimizin emeklerini görünür kılmakta ve sektöre olan ilgiyi artırmaktadır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm üreticilerimize başarılar diliyorum" dedi.Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Buzağı, Kuzu ve Oğlak güzellik yarışmasına Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, protokol üyeleri, çok sayıda yetiştirici ve vatandaş katıldı.