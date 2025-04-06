Van’ın Bahçesaray ilçesinde 9 haftalık hamile olduğu öğrenilen 24 yaşındaki bir kadın hasta, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.Bahçesaray Devlet Hastanesinde izlem ve tedavisi sürdürülen 24 yaşındaki hamile hasta, doktorların ileri tetkik ve tedavi kararı sonrası Van’a sevk edildi. Karayolu ile ulaşımın zor olduğu bölgede zamanla yarışan sağlık ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans, hastayı alarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.