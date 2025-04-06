Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin farklı mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yeni Mahalle ile Ataşehir, Fevzi Çakmak, Sürsürü ve Üniversite Mahallelerinde Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik incelemelerde bulundu. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projelerinin tamamlanmasının ardından bu mahallelerde yapılacak olan asfaltlama ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Şerifoğulları’na incelemelerinde mahalle muhtarları, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu ve birim müdürleri de eşlik etti.İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, "Aziz şehrimizde devam eden projelerimizle ilgili çalışmalarımızı yerinde incelemeye devam ediyoruz. Son olarak, Yeni Mahalle ile Ataşehir, Fevzi Çakmak, Sürsürü ve Üniversite Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz ve yakın zamanda tamamlayacağımız projelerin detaylarını görmek için saha çalışmalarımızı sürdürdük. Bu projelerde mahalle ayrımı yapmadan, her bir vatandaşımıza eşit ve kaliteli hizmet sunma gayretiyle hareket ediyoruz. Amacımız, şehrimizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları artırarak, daha modern bir Elazığ inşa etmek. Ekibimizle birlikte, gece gündüz demeden çalışarak, aziz şehrimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.