Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri tarafından düzenlenen matematik şenliği, küçük öğrencilerle eğlenceli ve öğretici anlara sahne oldu.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanpolat tarafından yürütülen Oyunla Matematik Öğretimi ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri kapsamında, Matematiksel Düşünce ve Matematik ve Zeka Oyunları Kulübü iş birliğiyle "Haydi Kampüse! Matematikle Oynayalım!" başlıklı bir şenlik düzenlendi.Rektörlük Tören Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmen adayları tarafından geliştirilen beş özgün matematik oyunu ile birlikte çok sayıda matematik ve zekâ oyunu, üniversiteye davet edilen ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşturuldu.Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ünlü, üniversite akademisyenleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Katılımcılar şenlik alanında kurulan stantları gezerek oyunları deneyimleme fırsatı buldu.Matematiğin sevimli ve eğlenceli yüzünü öğrencilere tanıtan bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Şenliğe katılan pek çok kişi, bu tür öğretici ve etkileşimli etkinliklerin hem üniversite hem de çevre okullar düzeyinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.