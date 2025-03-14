Erzurum’un Aşkale ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Nihat Turan son yolculuğuna uğurlandı.Erzurum’un Aşkale ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki geçirdiği rahatsızlık sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda 1 aydan fazladır tedavi görmekte olan Kore gazisi Turan dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Aşkale’li gazi Nihat Turan’ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.Merhum gazi, 1957 yılında Kore Savaşı sırasında 8. Türk Tugay’ında görev yapmış, 1959 yılında ise ülkeye geri dönmüştü.Kore gazisi Nihat Turan’ın naaşı Aşkale merkez camiinde kılınan ikindi namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk Belediye Başkanı Şenol Polat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.