Yakalandığı pankreas kanserine 2006 yılında yenik düşerek 70 yaşında hayatını kaybeden Erzincanlı halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, Erzincan’da düzenlenen gecede anıldı.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Akın Levent, il protokolü ve vatandaşlarla birlikte "Nesilden Nesile Güzel Sanatlar Lisesi ile Ali Ekber Çiçek’i Anma Gecesi" programına katıldı.Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasında Ali Ekber Çiçek’in Türk halk müziğine yaptığı katkılara vurgu yaparak "Ali Ekber Çiçek; ‘Haydar Haydar’, ‘Derdim Çoktur Hangisine Yanayım’ gibi eserleriyle sadece Erzincan’ın değil; tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş bir ozanımızdır. Onun türküleri Anadolu’nun ruhunu, sevincini ve hüznünü yansıtan birer hazinedir. Bu değerlerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." dedi.Vali Hamza Aydoğdu konuşmasının sonunda Ali Ekber Çiçek’in kızı Ebru Çiçek’i telefonla arayarak salondaki Erzincanlıların selamını iletti. 15 Mayıs’ta EBYÜ tarafından düzenlenecek Ali Ekber Çiçek Sempozyumuna davet etti.Program Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Ali Ekber Çiçek’in eserleriyle taçlandı. Programda Çiçek’in gönüllere dokunan türküleri, genç sanatçılar tarafından seslendirildi ve dinleyenleri adeta bir kültür yolculuğuna çıkardı.