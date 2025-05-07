Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde Erdoğan Büyükkasp Kongre ve Kültür Merkezinde ‘Karavan Kore Kültür Günü’ etkinliği düzenlenecek.Kore ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek, iki ülke arasındaki kültürel alışverişi artırmak ve Kore kültürünü tanıtmak adına Erzincan’da ‘Karavan Kore Kültür Günü’ etkinliği 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.00’da Erdoğan Büyükkasp Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.‘Karavan Kore Kültür Günü’ etkinliğinde Koreli sahne ve performans sanatçıları, yapacakları dans gösterileri, sahne performansları ve çalacakları müzikler ile Kore kültürünü en güzel şekilde tanıtacak. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlenecek ‘Karavan Kore Kültür Günü’ etkinliğine katılımın fazla olması bekleniyor.