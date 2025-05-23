HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de ‘Doğanın Kalbinde, Lezzetin İzinde’ sloganıyla "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi.Hakkari Valiliği himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen festival; doğa ile gastronomiyi, eğitimle yerel kalkınmayı buluşturarak örnek bir organizasyona dönüştü. Festivalde, kentin eşsiz dağlarından toplanan 50’yi aşkın şifalı ot, kentin meslekî eğitim kurumlarının öğrencileri ve usta öğreticileri tarafından hazırlanarak ziyaretçilere sunuldu. 100’den fazla geleneksel yemek, festival alanındaki stantlarda sergilendi.Yöresel ot ve yemeklerin tanıtıldığı stantları tek tek ziyaret eden Vali Ali Çelik, "Bizzat takibimde olan bu önemli hususta gelinen aşamada; Çukurca organik tahinimiz başta olmak üzere 9 yöresel yemeğimiz, Hakkâri’nin 16 kilimi ve Yüksekova Çirek peynirimiz, ilimiz adına tescillenmiştir. Çabalarımızın karşılık görmesi, hepimiz için büyük ödül, gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Hakkari’miz, gerçekten muhteşem bir gastronomiye, tarihi hazineye ve doğal güzelliklere sahip. Bunları tüm dünyaya tanıtmak ve herkesle paylaşmak çok önemli. Bu tür çalışmalar, ilimizin turizmine de çok ciddi bir katkı sağlayacak. Yöremize ait, coğrafi tescili yapılacak daha birçok ürünümüz bulunmaktadır. Bundan sonraki çabamız, bu ürünlerin yöremizde kalmasını ve tescilini sağlamak olacaktır" dedi."Artık üretimle, eğitimle, kültürle anılan bir Hakkâri inşa ediyoruz" diyen Vali Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hakkâri; yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürü, zengin florası ve üretim potansiyeliyle de Türkiye’nin yükselen değeri haline gelmektedir. Bu dönüşümde emeği geçen tüm meslek liselerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, üreticilerimize ve kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum."