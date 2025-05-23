TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları bir konserle türkü severlerle buluşturdu.Türkü sevdalısı 60 çocuktan oluşan, Şef Yasemin Deniz Akköse ve Saz Eğitmeni Oğuzhan Şafak Kurt yönetiminde çalışmalarını sürdüren Çocuk Korosu başarılı bir konserle eğitimlerini tamamladı.Açılış konuşmasını yapan TRT Erzurum Radyosu Müdürü Feyza Yılmaz, Çocuk Korosunda eğitim alan çocukların bu dönem 100’e yakın türkü öğrenmenin yanı sıra türkü söyleme adabını ve TRT Koro geleneğini de öğrendiklerini belirtti.Minik yüreklerin coşkulu avazı ve sahne performansları izlemeye gelen seyircilerin beğenilerini topladı.