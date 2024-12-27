Hakkari’de dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı şehri beyaza büründü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Hakkari kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, yüksek mahallelerde ise 30 santime ulaştı. Hakkari Valiliği dün akşam kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimin tatil edilmesi kararı aldı. Kar yağışı ile birlikte Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri kentin yüksek mahallelerinde karla mücadele çalışmalarına başladı.