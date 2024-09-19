Van’da terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan anne Necibe Çiftçi, PKK’nın bir evladını öldürdüğünü, diğer çocuğunun ise zarar görmeden kavuşmak istediğini söyledi.Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 87’inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 36’yı bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek DEM Parti ve PKK aleyhine slogan attı.“Elini kolunu bağlayarak infaz ettiler”Eylemlere Hakkari’den katılan Necibe Çifçi, iki evladı için protestolara katıldığını belirtti. Rojhat isimli çocuğunun 2015 yılında dağa kaçırıldığını, kardeşini kurtarmak isteyen Sami isimli diğer evladının ise PKK tarafından öldürüldüğünü ifade eden anne Çifçi, “Oğlum kardeşini arıyordu. Bir grup PKK’lı bir gece gelip evimizi sardı. Oğlumu bir ahıra götürdüler ve elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Oğlum Sami 4 çocuk babasıydı. Allah’ın izniyle, devletin gücüyle diğer evladıma kavuşacağımı umuyorum” dedi.Evlat nöbetine geçtiğimiz haftalarda yeni katılan Mehmet Sıddık Çiftçi, engelli kardeşi Rahim’i 2012 yılında PKK’lılar tarafından kaçırıldığını söyledi. Eylemlere ilk olarak Diyarbakır’dan katıldığını ifade eden Çiftçi, annelerin ağlamasını istemediğini ve eylemlere sona kadar devam edeceğini kaydetti.