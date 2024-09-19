Ağrı’da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı’nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve beraberindekilerin Hava Şehitliğine karanfil bırakmasının ardından, gaziler ve öğrencilerle Türk Bayrağı eşliğinde “Kahramanlarla Yürüyoruz" temalı yürüyüş yapıldı. Millet Bahçesinde sona eren yürüyüşün ardından, öğrenciler tarafından yapılan çeşitli spor faaliyetleri izlendi. Program, Vali Mustafa Koç ve gazilerin de yer aldığı etkinliklerin ardından sona erdi.