Hakkari’de toplu taşıma araçlarında meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yolcu kılığında seyahat eden jandarma cep telefonu ile görüşen sürücü af etmediHakkari İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla önemli bir denetim gerçekleştirdi. Derecik-Şemdinli hattında faaliyet gösteren iki minibüs, sivil jandarma personeli tarafından yolcu gibi binilerek denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde; şoförlerin emniyet kemeri kullandıkları, hız ve geçiş kurallarına riayet ettikleri gözlemlendi. Ancak Şemdinli hattında hizmet veren bir minibüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Bu ihlal üzerine, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/C maddesi kapsamında 2 bin 167 TL idari para cezası uygulandı. Denetim sırasında minibüs sürücüsü ve yolculara, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ve toplu taşıma kazaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.