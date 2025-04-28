Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte gölet, bataklık ve sazlıklarda larva mücadelesi hız kazandı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kent genelinde larva oluşumunu engellemek amacıyla ilaçlama çalışmalarına başladı. Kentin farklı noktalarında bulunan sulak alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapan ekipler, zararlı haşerelerin çoğalmasının önüne geçmeyi hedefliyor.
Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.