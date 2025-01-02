Hakkari’de etkisini gösteren Sibirya soğukları, hayatı adeta durma noktasına getirdi.Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte; yollar, kaldırımlar ve merdivenler buz tuttu. Buzlanma nedeniyle bazı mahallelerde araçlar yokuş çıkmakta zorlanırken, kayganlaşan yolların yayalar için tehlike oluşturması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belediyeye bağlı ekipler, buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yaparken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin önündeki yolları temizlemeye çalışıyor.Hakkari sakinleri, son yılların en çetin kışını yaşadıklarını belirterek, “Hava o kadar soğuk ki, nefes alırken bile yüzümüz donuyor. Evden çıkmak cesaret ister oldu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olmak çok zor” dedi.Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağını belirterek, vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.