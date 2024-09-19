HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Erziki mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka hafif ticari araç, yağışlar nedeniyle yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.