Ağrı’nın Tutak İlçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 15 Temmuz Şehitler Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.Programa Tutak İlçe kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşu, İstiklal marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile sonlandı.Çelenk sunma to¨reninin ardından İlçe merkezinde bulunan Şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi. Ardından Kaymakam Adıbelli şehit yakınları ve Gazilerle birlikte Tutak Belediyesi tarafından Bayraktepede düzenlenen kahvaltı programına katıldı.Kaymakam Adıbelli Kahvaltıda Şehit yakınları ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi.